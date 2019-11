Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gegen Baum

Erfurt (ots)

Alkohol war am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Erfurt-Bindersleben im Spiel, den ein 50-jähriger Audi-Fahrer verursachte. Der Autofahrer kam gegen 01:00 Uhr auf der Straße Neue Alacher Chaussee von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um und prallte frontal gegen einen Baum. Der 50-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, wurde aber trotzdem vorsorglich in die Klinik gebracht. Der Autofahrer hatte Alkohol getrunken, er pustete fast 2 Promille. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Für den Autofahrer hatte der Unfall eine Blutentnahme und Anzeige zur Folge. (CD)

