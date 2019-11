Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Übler Streich

Erfurt (ots)

Von großem Glück konnte ein 54-jähriger Mann aus Erfurt reden, der gerade noch rechtzeitig einen Unfall verhindern konnte. Als er am Freitag mit seinem Nissan startete, bemerkte er, dass an seinem Hinterrad etwas nicht stimmte. Plötzlich schlingerte das Hinterrad. Der Mann konnte noch rechtzeitig den Wagen stoppen. Als er sich das Hinterrad genauer anschaute bemerkte er, dass bis auf eine Radmutter die anderen restlichen Radmuttern fehlten. Wann und wo ihm die Radmuttern entwendet wurden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. (CD)

