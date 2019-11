Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Ein Vorfahrtsfehler wurde einem Autofahrer und dessen Beifahrerin am Freitag zum Verhängnis. Der 54-jährige Renault-Fahrer wollte vom Samuel-Beck-Weg kommend in Richtung Kranichfelder Straße fahren. Hierbei übersah er im Einmündungsbereich die herannahende Straßenbahn und prallte mit dieser zusammen. Der Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, so dass beide ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Glücklicherweise wurde von den ca. 30 Fahrgästen in der Straßenbahn niemand verletzt. Das Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (CD)

