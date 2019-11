Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Um Handy beraubt

Erfurt (ots)

Um sein Handy wurde ein 18-Jähriger am Freitag in Erfurt-Melchendorf beraubt. Der junge Mann befand sich gegen 19:10 Uhr am Seiteneingang vom Melchendorfer Markt, als er von den beiden Tätern angegriffen und geschlagen wurde. Sie rissen ihm das Handy aus der Hand und liefen damit in Richtung Albert-Einstein-Straße davon. Die beiden Männer sollen ca. 1,70 m groß, dunkelhäutig und dunkel bekleidet gewesen sein. Einer der Männer trug eine schwarze Tarnfleckjacke. Die Polizei sucht Zeugen, denen die Täter aufgefallen sind und Angaben zu diesen machen. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter der Vorgangsnummer 294664. (CD)

