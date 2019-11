Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lego Dieb

Erfurt (ots)

Mit reichlichen Weihnachtsgeschenken hat sich offensichtlich ein Dieb in Erfurt eingedeckt. Im Ortsteil Daberstedt war der Langfinger in der vergangenen Woche in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Hier stieß er auf zahlreiches Lego Spielzeug. Der 30-Jährige Eigentümer schätzt den Wert seiner gestohlenen Sammlung auf etwa 5.000 Euro. (JN)

