Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glätte durch verschmutzte Fahrbahn

Sömmerda (ots)

Vermutlich verschmutzte heute in den Morgenstunden ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug der Art die Fahrbahn in einere Kurve nahe der Michelshöhe, dass die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste. Auf Grund des Nebels und der Feuchtigkeit verwandelte sich diese Kurve in eine gefährlich glatte Fahrbahn. Die Feuerwehr reinigte den Straßenabschnitt unter Aufsicht der Straßenmeisterei, welche die Geschwindigkeitbeschränkung für die nächsten Tage an dieser Stelle veranlasste. Unfälle blieben glücklicherweise aus.

