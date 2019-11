Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fette Beute

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sorgte ein Einbrecher in Erfurt für großen Schaden. Der Täter brach in ein Friseurgeschäft in der Innenstadt ein. Dort konnte er die Geschäftseinnahmen, ein hochwertiges Fahrrad sowie diverses Friseurbesteck erbeuten. Der Wert des Diebesgut wurde durch die Geschädigten auf etwas über 10.000 Euro geschätzt. (ST)

