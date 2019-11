Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 9-Jähriger hat keine Geduld beim Einkauf

Erfurt (ots)

Am 23.11.2019 wurden Polizisten im Bereich des Hirschgartens in Erfurt von einem Passanten angesprochen. Dieser wurde auf einen 9-jährigen Jungen aufmerksam, der allein durch die Innenstadt irrte. Auf Nachfrage gab der Junge an, seine Mutter verloren zu haben. Den Beamten sagte er weiterhin, dass ihm der gemeinsame Einkauf zu lang dauerte und er schnell nach Hause wollte. Eine frisch gekaufte Packung Nudeln, die der Junge bei sich hatte und gern umgehend zubereiten wollte, brachte die Beamten auf das Geschäft, in dem er sich zuvor aufgehalten haben musste. Kurze Zeit später erschien auch der Vater im Bereich des Geschäfts. Somit konnte die kleine Familie wieder zusammengeführt werden. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Eltern, gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit, ihre Kinder nicht aus den Augen lassen sollten. Im Falle eines, wenn auch kurzzeitigen Verschwindens, ist schnellstmöglich die Polizei zu informieren.(MW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell