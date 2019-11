Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Zeugen sucht die Polizeiinspektion Sömmerda zu dem Unfall, der sich gestern Nachmittag in Backleben ereignet hat. Gegen 14:00 Uhr kam es auf der B176 am Ortsausgang Backleben Richtung Kölleda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Skoda auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Bus zusammen. Die 47-jährige Busfahrerin sowie zwei Schüler wurden leicht verletzt. Der 81-jährige Fahrer des Skoda sowie eine 73-jährige Insassin wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR, die B176 musste eine Stunde voll gesperrt werden. Gesucht werden vor allem die Kinder, die sich bei dem Unfall im Bus befanden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 03634/ 336-0. (JS)

