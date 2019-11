Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche von Verkäuferin gestohlen

Erfurt (ots)

Unbemerkt hat sich ein Dieb am Donnerstag in einem Erfurter Einkaufszentrum in den Lagerraum eines Bekleidungsgeschäfts geschlichen und die Handtasche einer Verkäuferin gestohlen. Die 53-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl am frühen Nachmittag. In der Tasche befanden sich ihr Handy, das Portemonnaie und die Autoschlüssel. (CD)

