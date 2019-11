Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw auf Anger beschädigt

Erfurt (ots)

Unbekannte richteten in der Nacht zum Donnerstag Schaden an einem Lkw an. Der 49-jährige Lkw-Fahrer aus Bayern hatte den Lkw zum Karussellaufbau auf dem Anger abstellen müssen. Am Morgen darauf fehlten von seinem Lkw diverse Kabel und auch die Kennzeichen. Weiterhin war die Frontseite am Lkw stark beschädigt. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter der Vorgangsnummer 292935. (CD)

