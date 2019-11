Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ins Gleisbett gerutscht

Erfurt (ots)

Für eine 54-jährige Fahrradfahrerin wurde gestern das Gleisbett der Straßenbahn zum Verhängnis. Sie fuhr am Vormittag auf der Schlösserstraße, als das Vorderrad ihres Fahrrades in das Gleisbett geriet und sie dabei stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik gebracht. (CD)

