Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe suchten Baucontainer auf

Erfurt (ots)

Die Mitarbeiter eines Bauunternehmens mussten am Donnerstagmorgen in Stotternheim feststellen, dass bei ihnen in zwei Baucontainer eingebrochen wurde. Neben zwei Nusskästen, erlangten die Täter auch die Winterjacke eines Bauarbeiters, Kaffee und Handschuhe. Der Beutewert wird auf ca. 360 Euro geschätzt. (CD)

