Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Fahrgast

Erfurt (ots)

Aggressiv verhielt sich am Donnerstagmorgen der Fahrgast in einer Straßenbahn. Er hatte keinen Fahrschein und beschimpfte andere Fahrgäste sowie die Kontrolleure. Sein handgreifliches Verhalten führte dazu, dass die hinzugerufenen Polizeibeamten den 48-jährigen Mann die Handschellen anlegen mussten. Selbst während der polizeilichen Maßnahmen leistete der alkoholisierte Fahrgast aktiv Widerstand. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er vorsorglich in die Klinik gebracht. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell