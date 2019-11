Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopeds Simson gestohlen - Sömmerda

Sömmerda (ots)

Von einem Grundstück in Guthmannshausen verschwanden in der Nacht zum Dienstag zwei Simson Mopeds. Der Besitzer hatte die beiden Mopeds in einem Rohbau untergestellt. Die Diebe müssen ohne großen Aufwand in den Rohbau gelangt sein. Der Gesamtwert der Mopeds beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0. (CD)

