Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher machte sich auf und davon

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher wurde am frühen Dienstagmorgen in der Leipziger Straße von einem aufmerksamen Anwohner überrascht. Der Einbrecher hatte es bereits bis ins Treppenhaus geschafft. Er war gerade dabei die Tür zu einem Versicherungsbüro aufzubrechen, als ihn der Anwohner bemerkte. Der Zeuge wollte den Unbekannten aufhalten, diesem gelang jedoch die Flucht nach draußen. Er rannte in Richtung Rathenaustraße davon. Sein Einbruchswerkzeug ließ er am Tatort zurück. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre, ca. 185 cm groß, Glatze und dunkel bekleidet. Weiterhin trug er einen Tarnrucksack. Wer hat den unbekannten Täter gegen 05:20 Uhr im Bereich des Tatortes gesehen und kennt den Mann? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0, unter der Vorgangsnummer 291569. (CD)

