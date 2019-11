Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentner bestohlen

Erfurt (ots)

Ein Dieb langte am Dienstagnachmittag in die Manteltasche eines 81-jährigen Rentners. Der Senior befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Kranichfelder Straße, als es zu dem Diebstahl kam. Vermutlich hatte der Dieb so getan, als ob er Lotto spielen würde, während der Rentner neben ihm stand. Erst später merkte der 81-Jährige, dass ihm das Portemonnaie mit über 80 Euro fehlte. Der unbekannte Mann soll ca. 170 cm groß und stämmig gewesen sein. Er hatte Bartansatz an der Oberlippe und trug eine schwarze Jacke mit roten Applikationen im Schulterbereich und eine schwarze Mütze. (CD

