Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bus rammte Haltestellenhäuschen

Sömmerda (ots)

Schäden hat ein Bus am Montagmorgen am Häuschen der Bushaltestelle in Burgwenden hinterlassen. Der Bus stieß beim Rückwärtsfahren gegen das Häuschen, so dass sich dieses verzog und auch die Heckscheibe vom Bus zu Bruch ging. Eine Zeugin sah den Unfall und machte die Busfahrerin auf die Schäden aufmerksam. Offenbar kam es hierbei zu Missverständnissen, so dass die Busfahrerin die Unfallstelle verließ. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.600 Euro. Die 30-jährige aus Spanien stammende Busfahrerin wurde von der Polizei ermittelt. Gegen die Frau wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. (CD)

