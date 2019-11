Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schuhdiebe

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Erfurter Altstadt ein. Sie zerstörten die Ladeneingangstür und erlangten mehrere Schuhpaare. Am Montagmorgen stellte ein Zeuge die beschädigte Scheibe an der Tür fest und informierte die Polizei. Zur Höhe der Beute liegen bislang noch keine genauen Angaben vor. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell