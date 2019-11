Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall führte zu Stromausfall

Erfurt (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass Polizeibeamte gestern in Erfurt einen flüchtigen LKW Fahrer stellen konnten. Der Zeuge hatte beobachtet, wie der LKW Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine in Schmira einen Stromkasten stark beschädigt hatte. Der 37-Jährige hatte sich offensichtlich verfahren und wendete in dem kleinen Vorort. Dabei blieb er mit dem Sattelauflieger an dem Stromkasten hängen. In der kompletten Ortschaft fiel daraufhin der Strom aus, der 37-Jährige machte sich auf und davon. Der Zeuge folgte dem Lkw Fahrer und informierte die Polizei. Diese konnte den 37-Jährigen dann in der Nähe der Messe stellen. Der Schaden an dem Stromkasten war beträchtlich, der Sattelauflieger wurde nicht beschädigt. (JS)

