Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gelangten in Dönergeschäft

Erfurt (ots)

Ein Bild der Verwüstung bot sich dem Betreiber eines Dönergeschäftes am Montagvormittag in der Krämpfervorstadt. Einbrecher hatten das Geschäft aufgesucht und durchwühlt. Ein Zigarettenautomat wurde aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge von Zigaretten entwendet. Auch vor einem Spielautomaten machten die Täter nicht Halt. Sie versuchten vergeblich den Automaten aufzubrechen. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich Leipziger Platz gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 290178 entgegen. (CD)

