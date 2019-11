LPI-EF: Cannabis in Wohnung sichergestellt

Landespolizeiinspektion Erfurt

Die richtige Vermutung hatte ein Zeuge, der am Sonntagabend bei der Polizei in Sömmerda anrief. Er hatte in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses den Geruch von Cannabis wahrgenommen. Die Beamten gingen der Mitteilung nach und suchten die Wohnung auf, aus welcher der Geruch herkam. Der 36-jährige Bewohner war auch zu Hause und damit einverstanden, dass die Polizisten einen Blick in seine Wohnung werfen durften. Hierbei stießen die Beamten auf knapp 240 Gramm Cannabisblüten sowie weitere knapp 70 Gramm Cannabis, darunter auch ein Tabak Gemisch. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Mann eine Anzeige erstattet. (CD)

