Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher leisteten "ganze Arbeit"

Erfurt (ots)

Viel Zeit müssen Diebe mitgebracht haben, die am Wochenende in der Johannesvorstadt von Erfurt in ein Bürokomplex eingebrochen sind. In der Nacht zum Samstag durchkämmten sie eine Tiefgarage, mehrere Keller und fünf Etagen der Gebäude. Hier machten sie sich an etwa 40 Türen zu schaffen. Was alles aus den ansässigen Büros gestohlen wurde ist noch unklar. Die Einbrecher hinterließen einen beträchtlichen Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (JN)

