Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher brachen Fenster auf

Sömmerda (ots)

In Sömmerda verschafften sich unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende Zutritt in ein Bürogebäude. Sie schafften es, das Fenster aufzubrechen, erlangten vermutlich aber keine Beute. Ein Zeuge bemerkte Samstagfrüh, dass von dem Bürogebäude in der Wielandstraße ein Fenster offen stand. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell