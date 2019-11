Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seitenwechsel

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag, den 16.11.2019, spazierte eine Erfurterin in Begleitung ihres Ehemannes die Bahnhofstraße in der Erfurter Innenstadt entlang. Von Schaufenstern auf der gegenüberliegenden Straßenseite angelockt, wechselten beide ungeachtet dem querenden Straßenbahn- und Fahrradverkehr die Seite. Für eine 21-Jährige Radfahrerin kam der Seitenwechsel der zwei Fußgänger derart unerwartet, dass sie einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern konnte. Die 63-Jährige Fußgängerin wurde mit einer Hüftprellung in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert.

