Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feldversuch

Erfurt (ots)

Ein 34-Jähriger befuhr am Freitagabend, den 15.11.2019, mit einem Mietfahrzeug die Kreisstraße 54 aus Nöda kommend in Richtung Erfurt-Mittelhausen. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Feld. Nach mehreren vergeblichen Versuchen sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien, konnte der Transporter erst mit tatkräftiger Unterstützung durch hinzugerufene Bekannte wieder auf die Fahrbahn geschoben werden. In diesem Augenblick traf die Polizei ein und konnte bei dem am Steuer befindlichen Fahrer einem Atemalkoholwert von 1,72 Promille feststellen. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er musste vorerst seine Fahrerlaubnis abgeben. je

