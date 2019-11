Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Kindelbrück (ots)

In der Zeit vom 08.11. bis 16.11. wurde in Kindelbrück, Straße des Friedens in einen Keller eingebrochen. Unbekannte gelangten in die Kellerbox und entwendeten aus dieser mehrere Flaschen Alkohol und verschiedene Wurstkonserven im Gesamtwert von ca. 50 EUR. Ein Sachschaden von ca. 10 EUR wurde hinterlassen. (wo)

