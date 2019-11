Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Diebstahl aus Garage

Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum vom 13.11. bis 16.11. eine Garage in Sömmerda, Fichtestraße aufzubrechen. In die Garage gelangten sie nicht, aber verursachten einen Sachschaden von ca. 1300 EUR. (wo)

