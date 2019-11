Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sprayer erwischt

Erfurt - Herrenberg (ots)

Nach Mitteilung einer Zeugin konnten Beamte des Inspektionsdienstes Süd in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Körnerstraße einen Sprayer auf frischer Tat stellen. Aus einer Gruppe von fünf Jugendlichen heraus hatte ein Mädchen an einer Garage zwei Schmierereien angebracht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Folge. (M.C.)

