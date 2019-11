Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturzbetrunken am Nachmittag

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine sturzbetrunkene Radfahrerin war gestern Nachmittag in Sömmerda unterwegs. Die 40-Jährige fuhr in der Kölledaer Straße auf dem Gehweg als sie aufgrund der starken Alkoholisierung gegen den Bordstein stieß. Die 40-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf und am Knie zu. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest brachte sie es auf 2,75 Promille. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell