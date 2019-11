Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Automaten aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Aus einem Zigarettenautomaten in Schillingstedt stahlen Diebe Zigaretten und Bargeld. Vermutlich wurde der Automat mittels Trennschleifer geöffnet. Die Diebe gelangten so an ihre Beute und stahlen Waren und Geld im Wert von knapp 1000 EUR. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. (JS)

