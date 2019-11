Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Traktor umgestürzt

Erfurt (ots)

Ein Wendemanöver ist für einen Traktorfahrer am Donnerstagnachmittag schiefgegangen. Der Fahrer wollte auf einem Feld an der Azmannsdorfer Straße wenden und rutschte dabei in den Graben, so dass der Traktor am Feldrand umkippte und an einer Mauer der ICE-Bahnstrecke liegen blieb. Der 83-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde in die Klinik gebracht. Mit Hilfe eines Krans konnte der Traktor geborgen werden. (CD)

