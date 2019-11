Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Topf angebrannt

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am späten Mittwochnachmittag zu der Wohnung einer 81-jährigen Rentnerin in Sömmerda gerufen. Ein Hausbewohner hatte den Notruf gewählt, nachdem er hörte, dass in der Wohnung der Rentnerin der Rauchmelder anschlug und sie zunächst auf sein Klingeln die Tür nicht öffnete. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr wurde durch die 81-jährige Frau die Wohnungstür geöffnet. Wie sich herausstellte, war ein angebrannter Topf die Ursache für das Auslösen des Rauchmelders. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. In ihrer Wohnung entstand geringer Sachschaden. (CD)

