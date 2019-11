Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin versucht zu berauben

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Mittwoch in Erfurt eine 43-jährige Frau auszurauben. Die Geschädigte fuhr gegen 17:10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen Friedrich-Engels-Straße und Eugen-Richter-Straße durch die Kleingartenanlage "Reseda", als sie auf Höhe des Sportplatzes von dem Mann angesprochen wurde. Er gab sich als Polizist aus und wollte den Inhalt ihrer Umhängetasche sehen und ihr diese entreißen. Der Mann bedrängte die Frau derart, dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Täter durchsuchte die Tasche des Opfers und lief schließlich ohne Beute vom Tatort in Richtung Friedrich-Engels-Straße weg. Ein Zeuge, der die Hilferufe der Frau hörte, wählte den Notruf der Polizei. Der Unbekannte war ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, hatte dunklen Teint und trug dunkle Bekleidung. Er hatte ein Fahrrad bei sich. Wer hat Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht und kann Angaben zum Täter geben? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0, unter folgender Vorgangsnummer 286129 . (CD)

