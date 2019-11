Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Unfall

Erfurt (ots)

Sachschäden von 40.000 Euro entstanden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Rudolstädter Straße, als ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreuzung zur Straße Am Herrenberg mit einem entgegenkommenden BMW zusammenprallte. Der Mercedes-Fahrer wollte an der Ampelanlage nach links abbiegen und übersah dabei den BMW im Gegenverkehr, der Vorfahrt hatte. Die 18-jährige BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. (CD)

