Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grauer 2er Golf gestohlen

Erfurt (ots)

In der Bebelstraße verschwand in der Nacht zu Mittwoch ein grauer 2er VW Golf, den der 31-jährige Besitzer am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Der Eigentümer bemerkte frühmorgens, dass der Wagen nicht mehr an seinem Platz stand. Ein mögliches Abschleppen konnte ausgeschlossen werden. Er erstattete eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei, so dass die Fahndung nach dem Auto eingeleitet werden konnte. (CD)

