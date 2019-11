Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Fahrradklau erwischt

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine Streifenbesatzung auf einen Mann aufmerksam. Dieser machte sich in der Erfurter Innenstadt an einem Fahrrad zu schaffen. Als der Mann die Polizisten erblickte, ließ er von seinem Vorhaben ab. Er versuchte sich außerdem einer kleinen Menge Rauschgift zu entledigen. In seiner Nähe wurde ein hochwertiges, unverschlossenes Fahrrad aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Wohnung des 31-jährigen durchsucht. Hier stießen die Beamten auf mehrere Fahrräder und Geldbörsen. Vorsorglich wurden diese sichergestellt. Ob diese gestohlen wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (JN)

