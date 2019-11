Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer bei Unfällen verletzt - Erfurt

Erfurt (ots)

Mit Verletzungen musste am Dienstag eine 50-jährige Fahrradfahrerin ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie mit einem Fahrzeug zusammen gestoßen war. Sie war am Mittag auf dem Gehweg der Friedrich-Engels-Straße in Richtung Steinplatz unterwegs. Auf der Fahrbahn neben ihr kam ein VW-Transporter gefahren. Als der 48-jährige VW-Fahrer vor der Frau abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit ihrem Fahrrad, wobei die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Bereeits am frühen Morgen war es auf der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 53-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde von einer 59-jährigen Audi-Fahrerin übersehen, die im Gegenverkehr gefahren kam und vor dem Radfahrer nach links abbiegen wollte. Das Auto stieß mit dem Fahrrad zusammen, so dass der Radfahrer stürzte und sich verletzte. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell