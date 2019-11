Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handtasche aus Auto gestohlen - Sömmerda

Erfurt (ots)

Die Handtasche einer 62-jährigen Frau fiel in Straußfurt in die Hände eines Diebes. Die Geschädigte hatte die Handtasche über Nacht in ihrem Auto liegen lassen. Als sie früh zum Auto kam, war die Seitenscheibe eingeschlagen und die Handtasche mit über 100 EUR Bargeld fehlte. Der Schaden am Auto wird auf 100 Euro beziffert. (CD)

