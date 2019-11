Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresordiebe - Sömmerda

Erfurt (ots)

Ein Tresor wurde aus einem Büro in Bahnhofsnähe in Sömmerda gestohlen. Die Mitarbeiter stellten am Dienstagmorgen fest, dass in ihr Gebäude eingebrochen und der Tresor aus der Verankerung gerissen wurde. Im Tresor befanden sich knapp 200 Euro Bargeld. Vermutlich nutzten die Einbrecher zum Abtransport ihrer Beute eine schwarze Mülltonne. Zeugen beobachteten am Montagmittag eine männliche Person, die mit der schwarzen Mülltonne vom Tatort weglief. Sie hinterließen an dem Gebäude Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 zu wenden. (CD)

