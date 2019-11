Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger griffen in Lkw - Erfurt

Erfurt (ots)

Ein Langfinger hat am Dienstagabend seine Chance genutzt, um an die Geldbörse eines Lkw-Fahrers zu gelangen. Während der 41-Jährige in der Altstadt mit dem Entladen seiner Ladung beschäftigt war, langte der Dieb in der Fahrerkabine zu. Der Geschädigte bemerkte auf einmal, dass seine Fahrertür offen stand. Als er nachschaute sah er, dass seine Geldbörse mit Ausweis, EC-Karte und rund 60 Euro Bargeld verschwunden waren. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell