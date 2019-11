Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Tag führte die Einsatzunterstützung im Landkreis Sömmerda mehrere Verkehrskontrollen durch. 41 Verstöße wurden geahndet und ein Haftbefehl vollstreckt. Die Beamten führten Geschwindigkeitsmessungen in Tunzenhausen, Großrudestedt, Riethgen, zwischen Straßfurt und Querfurt und in Sömmerda durch. Spitzenreiter war ein Fahrer in Großrudestedt. Er brachte es statt erlaubten 40 km/h auf 80 km/h. (JS)

