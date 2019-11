Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohnmächtig hinter Lenkrad

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen verlor ein 66-jähriger Ford-Fahrer das Bewusstsein, als er mit seinem Ford die Bodenfeldallee stadteinwärts fuhr. Seine 65-jährige Ehefrau griff vom Beifahrersitz geistesgegenwärtig nach der Feststellbremse, um Schlimmeres zu verhindern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Seine Beifahrerin kam unbeschadet davon. Während der Bergung des Autos kam es in Marbach über eine Stunde zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (JN)

