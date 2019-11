Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer kam hinter Gitter

Erfurt (ots)

Hinter Gittern landete am Montag ein Autofahrer, der Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle ins Netz ging. Der 27-Jährige fuhr am Nachmittag mit einem VW Polo auf der Arnstädter Chaussee. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Der junge Mann wurde noch am gleichen Tag beim Amtsgericht Erfurt vorgeführt und danach ins Gefängnis gebracht. (CD)

