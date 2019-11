Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoeinbrecher gingen leer aus

Erfurt (ots)

Mit eingeschlagener Scheibe stellte eine Zeugin am Montagmorgen einen Opel fest. Dieser parkte auf dem Parkplatz in der Gothaer Straße, im Bereich der Endhaltestelle der Straßenbahnen. Sie meldete ihre Beobachtung der Polizei. Auch der Nutzer des Opels kam kurze Zeit später auf den Parkplatz. Es handelte sich um sein Betriebsfahrzeug, in welches die Unbekannten gelangt waren. Das Auto wurde durchwühlt, es fehlte aber nichts. Allerdings hinterließen die Täter ca. 750 Euro Sachschaden. (CD)

