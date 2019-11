Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol im Spiel

Erfurt (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol stand am Montag ein Autofahrer, der am Nachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 46-jährige Ford-Fahrer hatte die Predigerstraße befahren und musste aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen. Hierbei stieß sein Auto gegen einen VW Passat, so dass beide Autos beschädigt wurden und Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro entstand. Der 46-Jährige pustete bei der Unfallaufnahme 0,7 Promille. Es erfolgten die Sicherstellung seines Führerscheins, eine Blutentnahme und eine Anzeige. (CD)

