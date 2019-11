Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausfassade mit Farbe besprüht

Sömmerda (ots)

In Sömmerda waren unbekannte Schmierfinken am Werk. Sie besprühten die Fassade einer Sportstätte in der Fichtestraße mit grüner Farbe. Am Montagmorgen stellte man die Sachbeschädigung an der Halle fest. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

