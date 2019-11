Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb mit Beute aus Geschäft geflüchtet

Sömmerda (ots)

Mit einem prall gefüllten Rucksack wollte gestern Abend in Sömmerda ein Dieb die Kasse eines Supermarktes passieren. Der Mann hatte vor, die Waren ohne zu bezahlen aus dem Geschäft zu schmuggeln. Eine Angestellte sprach den Dieb an und wurde von ihm zur Seite gestoßen. Eine weitere Mitarbeiterin stellte sich dem Mann in den Weg und wurde daraufhin von ihm bedroht. Danach ergriff der Unbekannte die Flucht. Was genau er alles mitgehen ließ, ist noch nicht bekannt. (JS)

