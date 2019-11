Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wertstoffbehälter abgebrannt

Sömmerda (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro hinterließen Unbekannte am Samstag in der Salzmannstraße von Sömmerda. Sie setzten einen ca. 500 Liter großen Wertstoffbehälter in Brand, den die Feuerwehr löschen musste. Die Tat ereignete sich gegen 21:20 Uhr. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

