Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BMW ausgeschlachtet

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

In Kölleda haben in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter einen BMW ausgeschlachtet. Der 36-jährige Eigentümer hatte seinen Wagen neben dem Sportplatz in der Straße Langer Weg geparkt. Als er am Vormittag zu seinem Auto kam, war eine Autoscheibe eingeschlagen und es fehlten Scheinwerfer, die Frontschürze, Teile der Armaturen und sogar das Lenkrad. Der Besitzer schätzt den Wert der Autoteile auf rund 10.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die eventuell etwas gesehen haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

